Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de sabah saatlerinde Göçmen Konutları mevkisinde meydana kazada 10 EC 618 plakalı araç ile 10 ED 531 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan N.M, D.A, F.A ve S.I isimli vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer araçların ihbarı sonrası kaza alanına gelen itfaiye ekipleri bölgede başka bir kaza yaşanmaması için tedbir alırken, hafif yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleleri 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.