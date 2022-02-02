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Son dakika haberleri | Balıkesir'de traktör ile römork arasında sıkışan sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'de traktör ile römork arasında sıkışan sürücü öldü

02.02.2022 16:15
Son dakika haberleri | Balıkesir'de traktör ile römork arasında sıkışan sürücü öldü

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi'nde inşaat kumu taşıyan Hasan Çakın (73) idaresindeki 10 EL 349 plakalı traktörün ön kısmı, rampada seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle havaya kalktı.

Kazada traktörün ön tarafı, römorkun üzerine devrildi.

Sürücü koltuğu ile römork arasında sıkışan Çakın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Balıkesir, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir'de traktör ile römork arasında sıkışan sürücü öldü - Son Dakika


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