Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları 21 şüpheli yakalandı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 15 operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 1 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 6'sı il merkezinde, 3'ü Bandırma, 2'si Ayvalık, Burhaniye, Gönen, Edremit ve Gömeç ilçesi olmak üzere 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl merkezindeki operasyonda gözaltına alınan G.K. isimli zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.