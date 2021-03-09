Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda, 1318 sentetik uyuşturucu hap, 141 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 36 kök dişi Hint keneviri, 1 av tüfeği, 19 fişek, 5 kesici delici alet ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.