Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 8 şüpheli tutuklandı.

Burhaniye ilçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde polis uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, H.A., V.K., E.Ö., M.S., R.S., H.S., O.Ö. ve V.E. gözaltına alındı. Operasyonda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.