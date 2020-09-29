Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte, U.K. ve N.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 15 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.K. ve N.C'nin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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