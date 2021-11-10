Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde şüphelileri kovalarken, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru yarın Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30), Havran ilçesinde fiziki takibi yapılan şahısları yakalama esnasında çıkan silahlı çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı.

Şehit Güngör'ün yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Erzurum Polis Şehitliğine defnedileceği belirtildi.

Evli ve üç yaşında bir kız çocuğu babası olan şehit Güngör'ün merkez Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Şehit polis memurunun babaevine Türk bayrakları asıldı.