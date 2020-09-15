Son dakika haberleri | Balıkesir'de zeytinlik yangını
Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan zeytinlik yangını korkuttu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan zeytinlik yangını korkuttu. Yazlık evlerin yakınında çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Avcılar Mahallesi'nde İzmir Çanakkale Kara yolu kenarında sazlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 3 arazöz müdahale etti. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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