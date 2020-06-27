Son dakika haberleri | Balıkesir'deki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'deki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

Son dakika güncel haberi: Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, eski üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, eski üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk ve eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun, tutuksuz sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Pilot Kurmay Albay Ali Çayır, eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, eski Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.

"Hava kuvvetlerinde kimse benden şikayetçi değildir"

Cumhuriyet savcısının "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Çelenk, savunmasında, örgütle sadece kendisinin değil, ailesinden de kimsenin ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Çelenk, iddia makamının mütalaasını reddettiğini ifade ederek "O gece tüm tedbirleri aldık, yasa dışı bir emrim söz konusu değildir. Hava kuvvetlerinde kimse benden şikayetçi değildir. Buna rağmen suçlanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Davranışlarının uçakları durdurmaya yönelik olduğu iddiası

Hakkında "cebir ve tehdit kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Ali Çayır ise 15 Temmuz gecesi yaptığı bütün davranışların, uçakları durdurmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Çayır, 15 Temmuz gecesi Balıkesir'den kalkan uçaklardan haberinin olduğunu ama kendi yetkisinde olmadıkları için müdahale edemediğini iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Akkoyun ise darbe teşebbüsü olduğunu, kışlaya geldikten sonra öğrendiğini öne sürdü.

Darbe mesajının yayınlanmasında hiçbir baskısının olmadığını savunan Akkoyun, "Kışlaya girdiğim 23.55'ten sabaha kadar darbe yanlısı bir hareketim olmadı. Telefonuma ByLock indirmedim, kullanmadım. Darbe suçunu işlemedim, örgüt üyeliği iddiasına katılmıyorum. FETÖ ile ilgim, ilişkim olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çarşıya çıkan öğrencilerin ankesörlü telefondan aradıkları iddiası

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanması istenen Turgay Tendürüs ise darbe teşebbüsüyle alakasının olmadığını söyledi.

Tendürüs, ankesörlü telefonlarla görüşme yapmadığını ve ardışık bir aramasının bulunmadığını savunarak "O dönemde görev yaptığım Işıklar Askeri Lisesi'ndeki öğrenciler çarşıya çıktıklarında herhangi bir durumda bizi aramaları gerekiyordu. O yüzden aramalar öğrenciler tarafından yapılmıştır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının beraatini talep ettiği eski Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu ise şunları söyledi:

"Darbe karşıtı faaliyetlerde bulundum. İzinli olmama rağmen sabah saatlerinde birliğimin başına döndüm. Haksız yere gözaltına alındım, 2,5 yıl ceza evinde tutuklu kaldım. Yıllarca mücadele verdiğim PKK'lıyla yan hücrede kaldım. Ben ne yaşadığımı burada ifade edemem. Bu süreçte ailem de çok zor durumda kaldı. Psikolojik travmalar yaşadı. Yaşadığım her şeye rağmen devletimin ve milletimin yanındayım. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı karar vermek üzere erteledi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 01:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir'deki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

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