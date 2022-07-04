Son dakika haberleri! Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.07.2022 17:22
Son dakika haberleri! Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

İstanbul istikametinden İzmir'e doğru seyreden Salih A. (25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobille Bedri Kebiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir-İstanbul otoyolu Savaştepe mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralılar Salih A. ile Kazım Akkuş'u (32) sıkıştıkları araçlardan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, 54 ZP 870 plakalı otomobildeki Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç (28), Berat Ömer Kebiç (2), Bedirhan Kebiç (1) ve Seyhan Akkuş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberindekiler hastaneye giderek ilgililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Şıldak, hastane önünde yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Savaştepe ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İzmir istikametine giden iki araçtan arkadan gelenin öndekine çarptığını belirten Şıldak, şöyle devam etti:

"Önde bulunan araçta 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da yaralı olarak hastanede tedavi altında. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri inceleniyor, araştırılıyor, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak bir süreç. Savcılarımız da olay yerinde incelemede bulunup daha sonra otopsi işlemlerine başladı. Üzücü bir kaza. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum."

Olay yerinde incelemede bulunduğunu aktaran Vali Şıldak, Savaştepe ilçesine gelerek yaralılara ziyarette bulunduğunu ve süreci takip ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Şıldak'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce eşlik etti.

Cenazeler memleketlerini gönderildi

Kazada ölenlerin cenazeleri hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Bedri Kebiç'in Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde, diğerlerinin ise Sakarya'nın Maltepe Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş'un eşi Bayram Akkuş hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adapazarı'ndan yola çıktılar. İzmir'e hastaneye gideceklerdi. En büyük oğlumun boğazı delikti. Kızım dedi ki 'baba bizi gönderir misin'. 'Gönderirim' dedim. Akşam saat 20.30 gibi yolcu ettim onları. Hastanede olan oğlum sabah 07.00'de beni aradı. 'Baba ben onlara ulaşamıyorum arkamızdan bir araba vurdu bize' dedi. Sonra bir görevli aradı 'acil gelmeniz lazım' dedi."

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Salih A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Savaştepe, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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