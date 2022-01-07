Üye Girişi
Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

07.01.2022 23:42
Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Edremit'te belirlenen 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar, 250 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme teçhizatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi         
23:44
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
23:43 Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
23:31 Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde
23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!
23:01 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
22:28 Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
22:18 Kaleci Ertaç'ın vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti
21:59 Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı
21:54 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
21:10 Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 23:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement