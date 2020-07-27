Son dakika haberleri... Balıkesir'den kısa kısa - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya, giysi ve gıda yardımlarını sürdürüyor.

ALGEM, yapılan yardımların yanında kreşinden aile danışmanlığına, giyim marketinden meslek edindirme kurslarına kadar birçok sosyal hizmeti bünyesinde barındırıyor.

Belediye, yılın ilk 6 ayında ALGEM vasıtasıyla 8 bin 600 kişiye gıda, 467 aileye giyim, 86 aileye kömür yardımı ve ayrıca yaklaşık 11 bin öğün sıcak yemek yardımında bulundu.

Yardımların aralıksız devam edeceğini belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "En fazla önem verdiğimiz birimlerin başında ALGEM Birimi geliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkıyor, Altıeylül sınırları içinde 'Derdim var' diyen vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizler ALGEM kanalıyla 1 sene içinde yaklaşık 11 bin ailemize yardımda bulunuyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Avcı, hiçbir ayrım yapmadan yardım isteyen her vatandaşın ihtiyaçlarını giderdiklerini, salgın döneminde yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldıklarını aktardı.

Ayrıca giyim yardımlarını 2 yıldır sıfır kıyafet olarak yaptıklarını aktaran Avcı, "Giyim yardımlarımız, aile üyelerinin sayısına göre 150 liradan 700 liraya kadar senede 2 kez olmak kaydıyla yapılmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın, ailelerimizin ve Altıeylül'de yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karesi Belediyesinden "Pamuk" için geri dönüşüm malzemelerinden kulübe

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Belirlenen bölgelere sokak hayvanları için barınak ve mama bırakan Karesi Belediyesi, son olarak Ege Mahallesi sakinleri tarafından sahip çıkılarak bakımları yapılan "Pamuk" isimli sokak köpeği için köpek kulübesi yaptı.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan köpek kulübesi, Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker tarafından Mahalle Muhtarı Sema Ak'a teslim edildi.

Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın sokak hayvanlarına karşı hassasiyetini dile getiren Diker, Karesi Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını bildirdi.

Muhtar Ak da desteklerinden dolayı Orkan'a teşekkür etti.

Günlük taze yemekler barınaktaki hayvanlara mama oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde artan günlük yemekleri İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ndeki hayvanlara ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde yaklaşık 1500 sokak hayvanın barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılıyor.

Günde 2 kez 6 farklı noktaya arta kalan yemekleri almaya giden ekipler, ortalama 2 ton civarında topladıkları yemeklerle hayvanları sabah ve akşam olmak üzere besliyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 50'yi aşkın bayat ekmek toplama kumbarasından da gün aşırı ekmek toplayan ekipler, bunları da can dostların beslenmesinde kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması sayesinde hem artan yemeklerle bayat ekmeklerin çöpe gitmemesiyle israfın önüne geçiliyor hem de bütçeden tasarruf edilerek daha çok hayvana ulaşma imkanı sağlanıyor.

Öte yandan vatandaşlar, yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7/24 hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunabiliyor.