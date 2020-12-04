Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildi. Salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.