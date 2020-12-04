Son dakika haberleri | Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
04.12.2020 20:39
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildi. Salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.
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