Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Ayvalık'ta iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika