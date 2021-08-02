Son dakika haberleri: Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki tarihi eser operasyonunda 152 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 152 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, bir zanlının tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Ekiplerce takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, 152 sikke, 6 kolye, 5 mühür, 5 yüzük, çekiç ve balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.