Son dakika haberleri | Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı

16.11.2020 08:35
Son dakika haberleri | Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Gözaltı, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı - Son Dakika


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