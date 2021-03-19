Balıkesir merkezli 6 ilde PKKKCK operasyonu 14 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 6 ilde PKKKCK operasyonu 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltıBALIKESİR merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cezaevlerindeki PKK/KCK'lılara finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı BALIKESİR merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cezaevlerindeki PKK/KCK'lılara finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye hükümlü ve tutuklulara finans sağlayan şüphelilere yönelik, Balıkesir ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Saat 07.00'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, sorguya alındı.

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