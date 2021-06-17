Son dakika haberleri: Balıkesir polisinden huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı. Narkotik Büro ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında ise 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak il merkezi, Ayvalık, Edremit, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs adli kontrol kararı ile, 13 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Operasyon sonucu 27,43 gram metamfetamin, 15,10 gram esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 1,47 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR