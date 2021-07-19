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Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü

19.07.2021 12:54

Son dakika haberleri... Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni;

Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni; aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması çıktı

SİVAS - Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni; aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması çıktı.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir etkili olan toplu balık ölümleri tedirgin ediyordu. Sivas'ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan alınan numuneler incelendi. Tahlil sonuçlarında zehirli toksinlere rastlanılmadı. Balık ölümlerinin nedeninin aşırı sıcakların neden olduğu kuraklık ve buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesindeki azalma olduğu anlaşıldı.

Ölümlerin nedeni oksijen azlığı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, "Mayıs ayından bu yana toplu balık ölülerini takip ediyoruz. Geçen seneye göre bu sene yağış miktarı oldukça az. 4 Eylül barajından örnek verecek olursak geçen seneye göre 5 milyon metreküp daha az suyumuz var. Kızılırmak havzasında bu mevkide yeterince üst taraftan besleyecek barajlarımız olmadığı için dolayısıyla su miktarı da geçen seneye göre yüzde 30- 40 daha az ve sudaki oksijen miktarı da buna bağlı olarak oldukça düşük. Suda herhangi bir kirletici atık yoktur. Oksijen miktarı az olduğundan dolayı maalesef balıklarımız ölmekte. Tabi buna da yapacak bireyimiz yok. Eğer üst tarafta yeterince büyük barajlarımız olsaydı, yeterli su verilirdi ve oksijen miktarı artardı" dedi.

Zehirli toksin bulunmadı

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, yapılan incelemelerde suda zehirli toksine rastlanılmadığını ifade edip, " Mayısın 20'sından buyana 6'ıncı kez suyun oksijen seviyesini ölçtük. Tarım İl Müdürlüğü personeliyle balık numunelerini alıyorlar ve balıklarda zehirleyici bir toksin bulunmamakta. DSİ personeli sulardan numune alıyor, ölçüyoruz ama analizde herhangi bir kirletici maddeye rastlanmıyor. Dün ölçtüğümüzde sudaki oksijen miktarımız 4,1. Normalde en az 5 olması gerekiyor fakat 4,1. Hatta şuanda görmüş olduğunuz balıklar dün canlıydı, ağızlarını yukarıya oksijen almak için açıyorlardı. 'bunlar ölür' dedik. Sabah geldiğimizde aynı şekil ölmüşlerdi" dedi.

Kızılırmak balıklar için temiz

Mustafa Doğan, Kızılırmak'ta PH değerinin balıklar için uygun seciyede olduğunu vurgulayarak, "PH oranı 7,7. Herhangi bir problem yok ama oksijen yetersiz. İnşallah su daha da azalmaz. Çünkü su azaldığı zaman balık ölümleri daha da artacak. Suyun sıcaklığı dün ölçtüğümüzde 26,7 dereceydi. Yani suda sıcak nem az olduğundan, oksijen miktarı da az olduğu için balıkların ölmesi kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü
Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü
Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü
Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü

Mustafa Doğan, Kızılırmak, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkları zehir değil kavuran sıcaklar öldürdü - Son Dakika


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