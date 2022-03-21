BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU

21.03.2022 20:23

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gece saatlerinde balkonun demir korkuluklarına çıkan M.Y. (36), "İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler, kadın öldürüyorlar, kurtarın beni" diye çığlıklar atınca mahalleli sefer oldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gece saatlerinde balkonun demir korkuluklarına çıkan M.Y. (36), "İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler, kadın öldürüyorlar, kurtarın beni" diye çığlıklar atınca mahalleli sefer oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından balkondan alınan kadının psikolojik tedavi gördüğü ve polisin yaptığı incelemede evde kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp, yardım çığlıkları attı. 'Evde birileri var' diyerek bağıran M.Y.'yi kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Bazı vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. M.Y. balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. M.Y. çığlık attıkça mahalledeki panik de arttı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti. Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. (DHA)

BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU
BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU
BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU
BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU
BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU

YORUMLAR
500
BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: BALKONA ÇIKIP 'İMDAT, BENİ ÖLDÜRECEKLER, KURTARIN' DİYE BAĞIRINCA MAHALLELİ SEFER OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement