Üye Girişi
Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI

24.12.2021 14:16

Son dakika gündem haberi... AYDIN'ın Efeler ilçesinde, lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16), 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16), 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi. Bu sırada kendisiyle birlikte evde olan, aynı balkona çıkıp atlamaya kalkışan İran uyruklu arkadaşı Y.M. (16) ise polis ve okuldaki psikolojik, rehberlik ve danışmanlık öğretmeni tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Efeler Mahallesi, 1427 Sokak'taki Onur Sitesi'nde meydana geldi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Naz Ş. ile bir kolejde öğrenim gören arkadaşı İran uyruklu Y.M., öğle arasında okuldan kaçtı. Kolej yetkilileri, Y.M.'nin olmadığını fark edinci ailesini aradı. Ancak ailesi kızlarının yanlarında olmadığını bildirince okul yönetimi, polise haber verdi.

CEREN'İN İNTİHARINA GİDEN POLİS, ARKADAŞINI BALKONDA BULDU

Polis Y.M.'yi ararken, annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ceren Nazlı Ş.?nin 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atladığı haberi geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Y.M.'yi de aynı balkonda intihar girişiminde buldu. Y.M.?nin okulundaki psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmeni de olayı haber alıp geldi. Öğretmeni, Y.M.?yi ikna ederek, bulunduğu yerden indirdi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceren Naz Ş., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceren Naz Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir süre önce eşinden boşanan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Ceren Naz'ın annesi Ceylan Akyüz, hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Ceylan A. "Kızımı soğuk topraklara koyamam. Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Ceren Naz'ın okul arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Naz Ş.?nin intihar nedenini araştırıyor.

Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI

YORUMLAR
500

Efeler, Aydın, Polis, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika


4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada         
14:20
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
13:40 Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?
13:33 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
13:29 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement