Son dakika haberleri: Balkondan düşen Cihan, hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay, dün gece saatlerinde Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Çakmak hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Çakmak, balkondan zemine düştü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan yerde birinin yattığını görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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