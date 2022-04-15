Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

15.04.2022 13:46
Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Besler henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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