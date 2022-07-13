Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ

13.07.2022 17:08
Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ

Son dakika haberi: ANTALYA'da, Sevilay T. (45), yaşadığı evin balkonundan aşağıya tabak, seramik ve taş attı.

ANTALYA'da, Sevilay T. (45), yaşadığı evin balkonundan aşağıya tabak, seramik ve taş attı. Küfür eden kadın yakalaşık 2,5 saat sonra eve çilingir yardımıyla giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Sokakta olayı izleyenlerin bazıları bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, canlı yayın yaptı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu önü sürülen Sevilay T., dışarıdan toplayıp eve getirdiği taş, seramik ve tabakları balkondan atmaya başladı. Komşuları çevredekilere küfür eden kadın için polise ihbarda bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti. Meraklılar ise bir taraftan olayı izlerken diğer taraftan cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi, canlı yayın yaptı. Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Sevilay T.'yi, evine çilingir yardımıyla kapıdan girip etkisiz hale getirdi.

'GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ KALMADI'

Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Mahalleye 6 ay önce taşınan Sevilay T.'den semt sakinlerinin rahatsız olduğunu belirten Zeki Çiftsüren, "O geldikten sonra gecemiz gündüzümüz kalmadı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimseye huzur bırakmadı. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz" dedi.

Apartmanda Sevilay T. yüzünden can güvenliğinin kalmadığını söyleyen yönetici Suat Okyay da, "Sürekli tehdit hakaret ediyor. Bizim ve arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Sürekli bu stresi yaşıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ - Son Dakika
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