Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı

14.11.2020 10:46

Son dakika haber: İstanbul Şişli'de müteahhitlik firmasının yetkilileri ile bu firmaya iş yapan baba-oğul arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de müteahhitlik firmasının yetkilileri ile bu firmaya iş yapan baba-oğul arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırının, bir apartmanın balkondan sepetle sarkıtılan 2 silahla gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; olay geçtiğimiz 6 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya müteahhit dede-torun ile firmaya iş yapan baba-oğul arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Müteahhitlik firmasına iş yapan A.Y. ve oğlu H.Y. ile müteahhit C.S. ile torunu M.C.Ö. arasında geçmişten kalan alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Saldırı, balkondan iple sarkıtılan sepetteki silahlarla gerçekleştirildi

Kavganın taraflarından A.Y ile oğlu H.Y., C.S. ile M.C.Ö.'ye bir evin balkonundan sarkıtılan sepet içinden aldıkları silahla saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan silahlı saldırıda M.C.Ö sol bacağından, dedesi C.S. ise sağ bacak baldır kısmından vurularak yaralandı. Olayın ardından 2 saldırgan, ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırı ile ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Her iki yaralının hastanede hemen tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kısa sürede olay yerine ulaşan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Eşkaller güvenlik kamerasından tespit edildi

Emniyet ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. Kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelilerin silahları Eskişehir Mahallesindeki bir evin balkonundan iple sarkıtılan sepetten aldıklarını ve olayın bu şekilde gerçekleştirildiğini tespit etti. Sepetin iple sarkıtıldığı adrese Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izniyle baskın düzenleyen emniyet ekipleri, evde N.K ile G.Y. adlı şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürülen 2 kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Failler, suç aleti silahlarla birlikte yakalandı

Çalışmalarını sürdüren polis, eşkalleri güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen A.Y. ve oğlu H.Y.'yi geçtiğimiz Pazar günü Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında kıstırdı. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan üst aramasında H.Y.'nin belinde olayda kullandığı 7.65 çapında Beretta marka tabanca ve 2 fişek, babası A.Y.'nin cebinde ise saldırıda kullandığı öne sürülen Sig Sauer marka 7.65 çapında silah ve mermiler ele geçirildi. A.Y. ve H.Y. sorgulanmak üzere Şişli Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Her iki saldırgan, polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Y. tutuklanırken, oğlu H.Y..'nin ise 'adli kontrol' şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Sepetle sarkıtılan silahla saldırı anı kamerada

Öte yandan, saldırıda kullanılan silahların evin balkonundan sarkıtılması ve sepetten şüpheliler tarafından alınmasına dair güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, bir evin balkonundan kim ya da kimlerce sarkıtıldığı bilinmeyen sepetle aşağıya sarkıtılıyor. İki şüpheli silahları sepetten alırken, aynı görüntülerde bir kişinin sepetten aldığı silahı yere düşürmesi ve tekrar eğilip yerden tabancayı alması görülüyor.

-İHA-

Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı
Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı
Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı
Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul, Saldırı, Silah, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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