Son dakika haberleri... Bandırma'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bandırma'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

06.02.2021 12:13
Son dakika haberleri... Bandırma'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince, bir kişinin evinde sahte alkol ürettiği bilgisinin alınmasıyla operasyon başlatıldı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda, 53 litre kaçak alkol, 1 şişe anason aroması, 1 alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bandırma'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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