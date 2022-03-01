Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü

01.03.2022 09:14
Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Bursa-Bandırma yolunda işçileri almaya giden servis otobüsü yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı.

Bursa-Bandırma yolunda işçileri almaya giden servis otobüsü yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü otobüsten fırlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Bandırma karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz Söylen kontrolündeki 10 S 10283 plakalı servis otobüsü işçileri almaya giderken Doğruca yakınlarından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Söylen, yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde Söylen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Söylen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, servis otobüsünün işçileri almaya giderken kaza yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI Son dakika haberi: POLİS OTOSU REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI 1'İ KADIN 2 POLİS MEMURU YARALI İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Bursa, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bandırma'da servis otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement