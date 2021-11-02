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Son dakika haberleri | Bandırma'da sikke operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bandırma'da sikke operasyonu

02.11.2021 18:22
Son dakika haberleri | Bandırma'da sikke operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri operasyonda çok miktarda sikke ele geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri operasyonda çok miktarda sikke ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 210 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Bandırma'da sikke operasyonu

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bandırma'da sikke operasyonu - Son Dakika


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