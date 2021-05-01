Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, orman yangınları ile ilgili riskli bir dönemin başladığına dikkati çekti.

Nişancı, AA muhabirine, 1 Mayıs-30 Ekim tarihlerinin orman yangınları konusunda hassas bir dönem olduğunu belirtti.

Vatandaşları bu dönemde duyarlı olmaya davet eden Nişancı, "En küçük bir kıvılcımın bile bir ormanı yok edeceği unutulmamalıdır. Vatandaşlarımız orman yangınlarıyla ilgili olarak 112 veya 177 numaralı telefonları hemen aramalarını rica ediyoruz." dedi.

Olası orman yangınlarına karşı ekipman ve araç-gereç olarak hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Nişancı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bölgemizde çok büyük bir orman yangını yaşanmamıştı. Dilerim bu riskli dönemde de yine yangın olayı ile karşılaşmayız. Orman yangınları konusunda 3 gözetleme kulemiz bulunuyor. Bunlardan biri Erdek'in 'Mağra Tepe', biri Karadağ'ın 'Naldöken', biri ise Susurluk'un 'Çataldağ' bölgesinde yer alıyor. Paşalimanı'nın Poyrazlı Mahallesi, Ekinlik ve Türkeli'nde (Avşa) ağaçlandırma projelerimizin ihalesini 17 Mayıs 2021'de yapacağız. Bu bölgelerde fidan dikim işini kasım ve aralık aylarında gerçekleştireceğiz."