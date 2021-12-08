Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da mahkeme, 2019'da Abrar Fahad isimli üniversite öğrencisini döverek öldürmekle suçlanan 20 kişiye idam cezası verdi.

Cinayetle yargılanan zanlılardan 5'i de müebbet hapis cezası aldı.

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Fahad, 7 Ekim 2019'da Hindistan ile Bangladeş arasında imzalanan anlaşma konusunda hükümeti ve Başbakan Şeyh Hasina'yı eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından, iktidardaki Awami Birliğinin öğrenci kanadı Bangladeş Chhatra Birliğine (BCL) üye olduğu iddia edilen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Otopsi raporunda, kütük ve sopalarla dövülen Fahad'ın ağır iç kanama nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

Fahad'ın öldürülmesi üzerine ülke çapında protestolar düzenlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Başbakan Hasina, Fahad'ın ailesine adalet sözü vermişti.

13 Kasım 2019'da Dakka'da mahkeme, 25 BCL lideri ve üyesinin saldırıda rol aldığına dair polis raporunun ardından, yargı sürecini başlatmıştı.