Son dakika haberleri! Bangladeş'te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise muhabbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bangladeş'te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise muhabbet hapis cezası verildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bangladeş'in başkenti Dakka'da gözaltına alınan bir şahsın polis nezaretinde işkence yapılarak öldürülmesi suçundan yargılanan 5 polisin 3'üne müebbet hapis cezası, 2'sine de 7'şer yıl hapis cezası verildi.

Son dakika haberleri! Bangladeş'te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise muhabbet hapis cezası verildi, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gözaltına alınan bir şahsın polis nezaretinde işkence yapılarak öldürülmesi suçundan yargılanan 5 polisin 3'üne müebbet hapis cezası, 2'sine de 7'şer yıl hapis cezası verildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 9 Şubat 2014'te gözaltına alınan bir kişinin nezarette polis tarafından uygulanan işkence sonucu öldürülmesi üzerine görülen davada sonuca varıldı. Mahkeme, olaya karışan 5 polisin 3'üne müebbet hapis cezası, 2'sine de 7'şer yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, mahkumların, 14 gün içerisinde Johnny'nin ailesine 2 bin dolar karşılığında yerli para ödenmesine de karar verdi. Johnny'nin ailesinin avukatı Abdullah Abu, kanun neticesinde bu davada verilebilecek en yüksek cezanın müebbet hapis cezası olduğu belirterek, verilen karardan çok memnun olduğu dile getirdi. Polislerin avukatı olan Faruk Ahmed ise, verilen kararın anayasaya aykırı olduğu belirterek, Bangladeş Yüksek Mahkemesine başvuracağını belirtti.

Johnny'nin kardeşi Imtiaz Hossain Rocky, annesi Kurshid Begüm ve vatandaşlar karar açıklanmadan önce Dakka Adliye Sarayı önünde toplanarak verilecek karara bekledi. Karar açıklandıktan sonra Johnny'nin kardeşi Rocky, karardan memnun olduklarını dile getirerek, kararın yüksek mahkemede de onanmasını talep ettiklerini belirtti.

9 Şubat 2014 tarihinde Dakka'da yaşayan Johnny isimli bir vatandaş, katıldığı mahalle düğününe baskın düzenlenen polis tarafından herhangi bir suç belirtilmeden birkaç kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. İddialara göre gözaltına alınan şahısların aileleri, çocukların serbest bırakılması için başvurduğu polisler kendilerinden büyük miktarda rüşvet talep etti. Bazı aileler rüşvet vererek çocukların serbest bırakılmasını sağlarken Johnny'nin ailesi maddi yetersizlik yüzünden rüşvet veremedi. Nezarette kalan Johnny'i polis gece boyunca uyguladığı çeşitli işkenceler sonucu öldürdü.

2013 yılında Gözaltında İşkenceyi ve Ölümü Önleme Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bu yana Bangladeş'te ilk kez, polis nezaretinde meydana gelen bir ölüm olayında açılan davada karar verildi. Bu doğrultuda ülke genelinde zaman zaman gözaltına alınarak rüşvet veya başka kazançlar elde etmek amacıyla polis tarafından uygulanan işkenceye karşı ilk karar oldu. Verilen karar yıllardır polis nezaretinde yapılan işkenceden sonra yakınlarını kaybeden ailelere de umut ışığı oldu. - DAKKA

Bangladeş, Polis, Karar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bangladeş'te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise muhabbet hapis cezası verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı         
17:34
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak         
11:00
Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu         
10:56
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bangladeş'te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise muhabbet hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei