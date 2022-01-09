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Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu

09.01.2022 17:26

Son dakika haberleri... - Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın Yangında kamptaki 250 ev kül oldu Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında 250'ye yakın ev kül oldu.

- Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Yangında kamptaki 250 ev kül oldu

DAKKA - Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında 250'ye yakın ev kül oldu.

Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 250 evin hasar gördüğü yangında yaralılar da bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Bangladeş Ek Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Samchu-Douja Nayan, "Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına aldı. Ancak henüz tam olarak söndürülemedi. Şimdiye kadar yaklaşık 250 kamp evinin yandığını tahmin ediyoruz. Henüz can kaybı haberi almadık ancak yaralılar var" dedi.

Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu
Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu
Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu
Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu

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Bangladeş, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangınYangında kamptaki 250 ev kül oldu - Son Dakika
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