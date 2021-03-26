Bangladeş'in Rajshahi şehrinde otobüs, minibüs ve binek aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi öldü.

Yetkililer, hızlı seyreden bir otobüsle minibüsün çarpıştığını, minibüse de arkadan bir binek aracın çarptığını bildirdi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpünün patladığını ve mahsur kalan 13 kişinin yanarak can verdiğini ifade eden yetkililer; otobüsteki 3, araçtaki 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, 3'ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.