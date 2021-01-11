Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

11.01.2021 10:13
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bu rakamı 2 milyar dolara çıkarabiliriz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bu rakamı 2 milyar dolara çıkarabiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaret sırasında, Türkiye'nin Bangladeş'e sevgisinin göstergesi olarak ülkenin kurucusu Bangabandhu Şeyh Muciburrahman ile eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman'ın isimlerinin Ankara'daki cadde ve bulvarda yaşatıldığını bildirdi.

Bangladeş ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için salgın sonuna kadar telekonferans, salgın sonrasında ise yüz yüze diyaloglar kurulabileceğini aktaran Baran, Bangladeşli iş insanlarını Türkiye'de ve Ankara'da konuk etmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Baran, Bangladeş'e sektörler ve fuarlar konusunda bilgi aktaracaklarını vurgulayarak, "ATO olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'in altyapı sıkıntısı olduğuna dikkati çeken Baran, "Türkiye yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Çin'den sonra dünyanın en iyi ikinci ülkesi. Müteahhitlerimiz Bangladeş'e altyapı tesisi konusunda hizmet verebilir." ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara ekonomisi ve gelişme alanlarına ilişkin de bilgi vererek, sağlık, enerji ve tarım gibi alanlarda karşılıklı iş birliği yapılabileceğini aktardı.

Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bu rakamı 2 milyar dolara çıkarabiliriz. Türkiye savunma sanayisinde, üretimde, sağlıkta, turizmde ve daha birçok alanda önemli potansiyeli olan bir ülke. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan özelliklerini ortaya çıkardığımızda ve ticarete dönüştürdüğümüzde bugünkünden çok daha iyi rakamlara ulaşmamız mümkün."

"Türk iş insanlarını yatırıma davet ediyoruz"

Büyükelçi Mannan da Türkiye ile iş birliğini artırma konusunda hevesli ve istekli olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin savunma sanayisi üretiminde kendini kanıtlamış bir ülke olduğunu bildirdi. Ticareti geliştirmek için salgının sona ermesini beklemeden çevrim içi toplantılarla iki ülkenin iş heyetlerinin bir araya getirilebileceğine işaret eden Mannan, Türkiye ile Bangladeş arasında Tercihli Ticaret Anlaşması yapılması konusunda karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini ve bu yıl içinde Dakka'da gerçekleşecek Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda bu anlaşmanın sonuçlanabileceğini anlattı.

ATO ile Dakka Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalanması için çalışmalara başlama önerisinde bulunan Mannan, "Protokolün ardından da webinarlar ile sektörlerin potansiyelleri tanıtılabilir. Bu toplantılarda Bangladeş'in yatırım ortamını sizlere tanıtmak ve iş insanlarını davet etmek istiyoruz. Hükümetimiz ülkemize yabancı yatırımı teşvik ediyor. Türk yatırımcılarla Bangladeş arasında arabuluculuk görevi görebiliriz. Türk iş insanlarını Bangladeş'in özel ekonomi bölgelerine yatırıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı, Bangladeş, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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