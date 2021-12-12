Son dakika haberleri: Bangladeş, üst düzey polis yetkililerine yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'yi eleştirdi - Son Dakika

Bangladeş, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle üst düzey polis yetkililerine yaptırım uygulayan ABD'yi eleştirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, yaptığı açıklamada, ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl Miller'ı çağırarak ABD'nin yaptırımları nedeniyle hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Momen, ABD'nin polis şefi de dahil olmak üzere 7 yetkiliye insan hakları ihlali yaptığı iddiasıyla uyguladığı yaptırımı, "önceden herhangi bir uyarı olmadan" tek taraflı olarak nitelendirdi.

Bunun yanında Dışişleri Bakanlığı, Momen'in açıklamasına atıfta bulunarak "Karar, Bangladeş hükümeti ile önceden istişare yapılmadan ABD yönetimi tarafından tek taraflı olarak alındı." açıklamasında bulundu.

"ABD ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor"

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin açıklamasında, "Hızlı Eylem Taburu (RAB) tarafından ortaya konulan, Bangladeş'te ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin yaygın iddialar, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına, temel özgürlüklere saygıyı ve Bangladeş halkının ekonomik refahına zarar vererek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

ABD, Bangladeş Polisi Genel Müfettiş Benazir Ahmed'e ve Genel Müdür Chowdhury Abdullah Al-Mamun da dahil olmak üzere RAB ve eski 6 yetkilisine insan hakları ihlaliyle ilgili 10 Aralık'ta yaptırımlar uygulamıştı.