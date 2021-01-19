Son dakika haberleri... Bangsamoro'da 13 bin 500 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesi silah bıraktı - Son Dakika

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde 13 bin 500 Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) üyesinin silah bıraktığı bildirildi.

Yerel haber sitesi Business Mirror'ın haberine göre, Bangsamoro Geçiş Hükümeti Başkanı Hacı Murat İbrahim, Pakistan devlet televizyonu PTV ile yaptığı çevrim içi bir röportajda, MILF üyelerinin silah bırakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim, 40 bin MILF üyesinden şimdiye kadar 13 bin 500'ünün silah bıraktığını, süreç içinde 28 binden fazla kişinin silah bırakacağını ve bunun bir parçası olarak 14 bin kişilik bir listeyi daha sunduklarını anlattı.

Silah bırakan MILF üyelerine geçim desteği sağlamak için çalışmalara başlandığına işaret eden İbrahim, "Selam Bangsomoro" adını verdikleri programın yakında yürürlüğe gireceğini ve bu şekilde süreci iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

İbrahim, 2020'de geçiş hükümetinin yapılandırmasına önem verildiğini aktararak, "2020 için görevimiz çoğunlukla hükümeti yeniden yapılandırmak ve aynı zamanda yasalar yapmaktı. Bu yüzden buraya odaklandık. Programlarımızın çoğu 2021'de." dedi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi hükümetinin kurulması için ihtiyaç duydukları hazırlıkların kapsamına atıfta bulunan İbrahim, 3 yıllık geçiş süresinin uzatılması için Filipinler'e çağrıda bulundu.

İbrahim, Filipinler Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle yaptıkları ilk görüşmelere değinerek, "Hepsi destekleyici. Uzatmaya gerçekten ihtiyacımız olduğunu söylediler çünkü geçiş hükümetindeki görevimiz 3 yılda tamamlanamayacak kadar büyük. Dolayısıyla (geçiş dönemi için) bir uzatmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Silah bırakma süreci, hükümetin MILF ile barış anlaşmasının en önemli hükümleri arasında yer alıyordu.

Bangsamoro'da ikinci özerklik yıl dönümü kutlamaları

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan edilen Bangsamoro'da, ikinci özerklik yıl dönümü kutlamaları dün başladı.

Bir hafta sürecek kutlamaların başlangıcında Bangsamoro Özerk Bölgesi bayrağı ilk kez Filipinler bayrağıyla birlikte göndere çekildi.

İbrahim, yaptığı açıklamada, gerçek bir özerkliğe kavuştuklarını vurgulayarak, "İşte Bangsamoro bayrağını ilk kez Filipinler bayrağının yanına göndere çekiyoruz. Fedakarlıklarımız ve ortak vizyonumuz gelecek nesil için." diye konuştu.

Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.