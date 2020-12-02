Son dakika haberleri: Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran avukatın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran avukatın yargılanmasına başlandı

02.12.2020 13:05
Son dakika haberleri: Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran avukatın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 2014'te Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran, örgütün firari sözde emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 2014'te Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran, örgütün firari sözde emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Karakuş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı İbrahim Temur duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından duruşma savcısı, sanık avukatı Temur'un, daha önce "FETÖ üyeliği" suçundan hüküm aldığını belirterek avukatın duruşmadan yasaklanmasına ve Karakuş'un kaçma ihtimali sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukat Temur da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldığını, dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'da olduğunu bildirdi.

Tahliyeye yönelik beyanda bulunan Karakuş ise kaçma şüphesinin bulunmadığını, evinde gözaltına alındığını ifade ederek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ardından Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, ara kararları açıkladı.

Avukat Temur'un 1 yıl boyunca davadan yasaklanmasına hükmeden mahkeme, sanık Karakuş'un kendisini vekaletli bir avukatla savunabilmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine, ayrıca tanık dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 3 Şubat 2021'de devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianameye göre, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra ortadan kaybolan Orhan Karakuş, 2 yıl sonra Ankara'da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla 5 Haziran 2020'de yakalandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Karakuş'un, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FETÖ'den mahkum olan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staja başladığı, daha sonra kendi hukuk bürosunu kurduğu bilgisi yer aldı.

Karakuş, FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yaptı.

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını Bank Asya'ya yatırdığı belirlenen Karakuş, bankanın TMSF'ye geçmesiyle de hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 lirayı çekti.

Ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Karakuş'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Zahit Şeyhanoğulları, Osman Hilmi Özdil, Bank Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran avukatın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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