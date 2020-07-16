Son dakika haberleri: 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar

Son dakika 3. sayfa haberine göre 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu.

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar

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DİYARBAKIR - Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Diyarbakır'da yollara bırakıldı.

Afganistan'daki savaştan ve işsizlikten kaçan grup, önce İran'a geçti. Oradan insan kaçakçılarıyla anlaşan grup, sınırı kaçak geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan düzensiz göçmenler, önce İstanbul'a ardından Avrupa ülkelerine gitme umuduyla yola çıktı. Ancak kaçakçılar düzensiz göçmenlerin bir kısmını Van'da, bir kısmını ise İstanbul diye Diyarbakır'da bırakarak ortadan kayboldu.

Göçmenlerden Abdulkadir Mustafa Abdulzer, Afganistan'dan İstanbul'a geldiğini, 120 kişi ile 30 gün yürüdüklerini kaydederek Diyarbakır'ın İstanbul olduğunu zannettiğini söyledi.

Afganistan, Diyarbakır, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar - Son Dakika
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