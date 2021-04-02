Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı
02.04.2021 10:39
Son dakika habere göre Eskişehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında Hamamyolu'ndaki banklar şeritlerle kapatılırken, vatandaşlar yasağı hiçe sayarak bu defa saksıların kenarına oturmaya başladı.
Eskişehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında Hamamyolu'ndaki banklar şeritlerle kapatılırken, vatandaşlar yasağı hiçe sayarak bu defa saksıların kenarına oturmaya başladı.
Eskişehir'de artan vaka sayılarıyla birlikte şehrin en işlek caddelerinden biri olan ve gün içinde hayli kalabalık olan Hamamyolu'ndaki oturma alanları için oturma yasağı gelmişti. Yasağın gelmesiyle birlikte polis ve Odunpazarı Belediye görevlileri cadde üzerindeki tüm oturma alanlarına şerit çekildi. Salgının yayılmasını azaltmak ve sosyal mesafeyi oluşturmak için alınan kararı bu defa vatandaşlar yol kenarındaki saksılara oturarak deldi. Sosyal mesafeyi unutarak saksı kenarlarında oturan duyarsız vatandaşlar görenleri adeta hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR
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