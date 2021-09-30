Son dakika haberi! Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den eğitim gördüğü okuldan sürpriz kutlama - Son Dakika

BARCELONA Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan Emre Demir, 4 yıldır eğitim gördüğü Uğur Okulları Kayseri Kampüsüne veda ziyaretinde bulundu. Okul yöneticilerine teşekkür eden Demir, başarısında okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin büyük katkı sağladığını söyledi.

Yukatel Kayserispor'dan İspanya'nın en prestijli takımlarından Barcelona'ya transfer olan başarılı futbolcu Emre Demir, 8'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim gördüğü Uğur Okulları Kayseri Kampüsüne ziyarette bulundu. Okul arkadaşlarının alkışları eşliğinde okula gelen Demir'i Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Kayseri Uğur Okulları Kampus Müdürü Mürvet İçöz ve öğretmenleri karşıladı.

"OKULUM BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Okul hayatı hakkında açıklama yapan Emre Demir yaptığı açıklamada " Okulum beni böyle karşıladığı için çok teşekkür ederim. Okulum Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Bana bu imkanları sağladıkları için minnettarım. Futbolla okulu götürmek benim için zor olmadı çünkü okulum bana çok yardımcı oldu. Okul idarecilerime çok sonsuz teşekkürler" dedi.

Okul konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerin katıldığı söyleşide konuşan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin," Emre Demir'in transferinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Eğitim hayatında başarılı olan öğrencimizin futbol hayatınında başarılı olması en büyük temennimdir. Emre hayatı ile ilgili bir karar aldı ve bu karar çok doğru bir karardı. Emre başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam edecektir" diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı veda videosunun ardından günün anısına Emre Demir'e plaket verildi. Okuldaki tören pasta kesimi ile son buldu.