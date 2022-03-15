Sokak ortasında kanlı infaz - Son Dakika
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Sokak ortasında kanlı infaz

15.03.2022 10:36

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir barda tartıştığı kişiler tarafından önce darp edilen ardından ise kesici aletle öldürülen A.T. cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir barda tartıştığı kişiler tarafından önce darp edilen ardından ise kesici aletle öldürülen A.T. cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şahsın kovalanma ve vurulma anları kameralara yansıdı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta bir iş yerine müşteri olarak gelen A.T. isimli şahıs, barda bulunan kadın çalışanlar sebebiyle işyeri sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Olay sonrası işyerinden ayrılan şahıs, gece saatlerinden tekrar geri geldi. Bu sefer iş yerinde bulunanlar tarafından Ali Menteşeoğlu Caddesi üzerinden kovalanan şahıs, önce darp edildi ardından ise kesici aletle vurularak, öldürüldü. Bunun üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bora Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.G. isimli şahsın A.T.'yi yol üzerinde kesici aletle yaralayarak uzaklaştığı, işyeri çalışanları A.K. ve M.K.'nin de A.T.'yi darp ettiği tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kesici alet ile 1 tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin yapılan incelemesinde F.G., A.K. ve M.K.'nin kasten aralama, yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin A.T.'yi kovalama anları ve F.G.'nin A.T.'yi bıçaklama ve darp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz
Sokak ortasında kanlı infaz

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak ortasında kanlı infaz - Son Dakika


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