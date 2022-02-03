Son dakika haber: BARIŞ BULUŞMASINDA ÇIKAN VE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVGAYLA İLGİLİ 8 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

AĞRI'nın Patnos ilçesinde barışmak amacıyla bir araya gelen taraflar arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 8 kişi tutuklandı. Firarda olan 2 kişi aranıyor.

Olay, 29 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Patnos ilçesinde meydana geldi. Aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri barışmak için bir araya geldi. Barış toplantısında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici olay yerinde, yaralanan ve barış toplantısı için arabuluculuk yaptığı öğrenilen İdris Özkaya ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada 3 kişi de yaralandı.

Patnos'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, silahla kavgayla ilgili yürüttüğü soruşturmada 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, kavgada kullanıldığı tahmin edilen silahları ele geçirdi. Sorgulamaları tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, Gökhan Karahan, Mehmet Karahan, Ozan Karahan, Mehmet Zeki Sayılır, Özgür Karahan, Ömer Karahan, Emrah Karahan ve Tolgay Karahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., A.B. ve B.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili firarda olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.