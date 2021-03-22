Son dakika haberleri: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22.03.2021 11:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" ifadeleri kullanıldı.
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