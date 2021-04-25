Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu.
Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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