Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1) - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)

09.10.2020 16:39
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1), System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutulduTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, şehitler için mevlit okutuldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, şehitler için mevlit okutuldu. Etkinliğe katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir yıl içinde terörden arındırılan Tel Abyad ile Resulayn'da yaşamın normalleştiğini söyledi.Şanlıurfa'ya sınır komşusu olan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı işgal eden PKK/ YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında kısa sürede teröristlerin temizlenmesiyle 120 kilometrelik Tel Abyad-Resulayn hattı güvenli hale getirildi. Harekatın 1'inci yıl dönümünde terör örgütü işgalinin sonlanmasıyla yaşamın normalleştiği Tel Abyad'daki Merkez Camisinde Cuma namazı kılındı. Namazın ardından da camide harekatta şehit olan askerler için mevlit okutuldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililer, kurum amirleri ve Suriyeli yöneticilerın da katıldığı mevlitte şehitler için dua edildi. Mevlit programının ardından Suriye Yerel Meclisi için yapılan yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. Kurban kesilen açılış törenine katılanlar daha sonra hazırlanan yemeği hep birlikte yedi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Resulayn'da Türkiye'nin bir ilçesinde bulunan tüm kamu kurumlarının oluşturularak hizmet verdiğini ifade etti. Türkiye'den görevlendirilen danışmanlar rehberliğinde Barış Pınarı bölgesinin her geçen gün daha iyi hale geldiğini anlatan Vali Erin, "Her geçen gün bu kapasitenin ve etkinliğin arttığını görüyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içinde bu gelişen ticaret altyapısı tamamlanmış diğer hizmetlerle birlikte Tel Abyad, Resulayn bizim Akçakale'den, Ceylanpınar'dan hiçbir farkı olmayan, hatta bazı noktalarda daha iyi hizmetlere kavuşmuş olacak" diye konuştu.


Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu (1) - Son Dakika

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