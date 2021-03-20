Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
20.03.2021 10:17
Gelen son dakika haberine göre - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/ YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi