Son dakika haberleri | BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15.10.2022 16:04

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, barışmak istediği eski sevgilisi, 2 çocuk annesi Bahar Torun'u (39) reddedilince sokak ortasında tabancayla öldüren ve metruk binada saklanırken yakalanan Burak Acar (40) tutuklandı.

ADANA'da, barışmak istediği eski sevgilisi, 2 çocuk annesi Bahar Torun'u (39) reddedilince sokak ortasında tabancayla öldüren ve metruk binada saklanırken yakalanan Burak Acar (40) tutuklandı.

Olay, 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Acar, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Acar, belinden çıkardığı tabancayla 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun'a ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun, kanlar içinde yere yığılırken, Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşuları, Torun'un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE DE BACAĞINDAN VURMUŞ

Burak Acar'ın, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinden uzun yıllar önce boşanan Bahar Torun ile tanışıp, sevgili oldukları öğrenildi. Torun'un, bir süre sonra ayrılmak isteyince Acar tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Torun'un, daha sonra temizlik firmasında işe girdiği, Acar'ın tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Bahar Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları ve oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise saldırının ardından kaçan Burak Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Acar'ın, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, sokak sokak Acar'ı aradı. Burak Acar, sokak arasındaki metruk binada, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Yavuzlar Mahallesi, Burak Acar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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