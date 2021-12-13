Son dakika haberleri... Barıştıktan bir gün sonra karısını pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürdü - Son Dakika

Barıştıktan bir gün sonra karısını pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürdü

ADANA - Adana'da bir süredir ayrı yaşayan çiftler dün barıştıkları öne sürüldü. Barışmalarından bir gün sonra bugün akşam saatlerinde, evde karısını pompalı tüfekle defalarca vurarak öldürdü. Şüpheli eş daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Sancar ve Nazik Sancar çifti bir süredir ayrı yaşıyordu. Çiftler dün akşam saatlerinde barışarak tekrardan birlikte yaşamaya başladı. Bugün akşam saatlerinde Ömer ve Nazik Sancar çifti evlerinde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce, Ömer, karısı Nazik Sancar'a pompalı tüfekle 4 el ateş açtı.

Ardından Ömer, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazik Sancar'ın öldüğünü belirledi. Cinayet şüpheliyi eş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Evde yapılan incelemelerinin ardından Nazik Sancar'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.