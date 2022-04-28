Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

28.04.2022 17:49

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da acı haberi alarak morga gelen tkaksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Antalya'da acı haberi alarak morga gelen tkaksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, gözyaşı döktü. Soyadı öğrenilemeyen Istıl'ın ablası Esra, elinde gömlekle morga geldi. Abla Esra, 'Ethem nerdesin Ethem', 'Şaka şaka', 'Kardeşimi giydirip götürelim' diye feryat etti. Cenaze işlemlerinin ardından Istıl'ın cenazesi, defnedilmek üzere Arapsuyu Mezarlığı'na götürüldü. Abla Esra, cenaze aracının peşinden koşarken, kendisini yere bırakarak ağlamaya devam etti. Ablayı yakınları yerden kaldırıp teskin etmeye çalıştı.

Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YORUMLAR
500
Antalya'da trafik kazası; 3 yaralı Antalya'da trafik kazası; 3 yaralı Akşener, Antalya Kepez'de: 'İstibdatı Yeneceğiz ve Diyeceğiz Ki; Yaşasın Hürriyet' Akşener, Antalya Kepez'de: 'İstibdatı Yeneceğiz ve Diyeceğiz Ki; Yaşasın Hürriyet'

Antalya, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement