Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika

Antalya'da acı haberi alarak morga gelen tkaksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, gözyaşı döktü. Soyadı öğrenilemeyen Istıl'ın ablası Esra, elinde gömlekle morga geldi. Abla Esra, 'Ethem nerdesin Ethem', 'Şaka şaka', 'Kardeşimi giydirip götürelim' diye feryat etti. Cenaze işlemlerinin ardından Istıl'ın cenazesi, defnedilmek üzere Arapsuyu Mezarlığı'na götürüldü. Abla Esra, cenaze aracının peşinden koşarken, kendisini yere bırakarak ağlamaya devam etti. Ablayı yakınları yerden kaldırıp teskin etmeye çalıştı.