Son dakika haberleri... Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Son dakika habere göre Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi"ne göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat, o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kaydolacak.

Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak, işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar birlikte temsil edilmeyecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. TBB, verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiyesi

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan mal varlığı TBB'ye geçecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve 1'den başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Kanunla, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilecek.

Her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

Adli yardım bürosu baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak

TBB Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın aralık ayında, Ankara'da olağan toplantısını yapacak. TBB Yönetim Kurulu doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak, ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecek.

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci, hal hakem heyetleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Bu görevlendirmelere ilişkin esaslar, TBB tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

Görüşmelerden

Bu arada, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, teklifin tümü üzerinde lehte yaptığı konuşmada, Avukatlık Kanunu'na göre Türkiye Barolar Birliğinin baroları temsil ettiğini, avukatları temsil etmediğini belirterek, "Biz, bu akşam İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının Anadolu baroları üzerindeki vesayetine son veriyoruz." dedi.

İzmir Barosunun bir üyesi olduğunu dile getiren Kaya, "Baro, Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklamasından milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir barolarının bir şehidimizle ilgili bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz. İzmir Adliyesi, Fethi Sekin'in adliyesidir. Fethi Sekin, İzmir Adliyesindeki avukatları korumak için şehit oldu. Bugün geldiğimiz noktada İzmir Barosu, Fethi Sekin'i şehit eden teröristlerin yaptıkları eylemlere payanda olacak açıklamalar yapıyor. Biz, düzenlemeyle milli ve manevi değerlerimize karşı marjinal görüşlerini meslektaşlarına dayatan baroların da vesayetini ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Atilla Kaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç hakkında "Canan Kaftancıoğlu'na iddia üretilmesi avukatlık kanuna aykırı değildir" sözünden dolayı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun şikayetçi olması nedeniyle İstanbul Barosu tarafından disiplin soruşturması açıldığını da belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, İzmir Barosunun internet sitesinde, hain terör saldırısında şehit edilen Fethi Sekin'in anıldığına ilişkin açıklamanın yer aldığını ifade etti.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Türkiye Bankalar Birliği, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 03:17 Kaynak: AA

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